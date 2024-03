Abate elogia Simic: «Giocatore maturo, mi ha sorpreso questa cosa di lui»

Ignazio Abate ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero elogiando il difensore del Milan Primavera, Simic

Le parole di Ignazio Abate ai canali ufficiali del club rossonero. L’allenatore ha elogiato il difensore del Milan Primavera Simic che in questa stagione ha fatto il suo esordio anche in prima squadra:

LE PAROLE – «Ha avuto un impatto di grande personalità, molto maturo, si è calato subito nella nuova realtà, ha imparato subito la lingua, la dimostrazione della serietà che ha. Si è notato fin da subito che aveva una grandissima forza. Non me lo aspettavo così tanto continuo per l’età che ha. Riesce a tenere un equilibrio mentale che per i ragazzi è determinante»