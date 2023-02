Abate a MilanTV: «In Europa i ragazzi ci regalano emozioni»

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione nel post partita della vittoria sul Ruh Lviv

STAGIONE – «Una stagione con molti aspetti positivi, in Europa i ragazzi ci regalano sempre grandi emozioni. Qui diminuisce il divario dell’età e riusciamo starci con più facilità. I ragazzi combattono su ogni pallone. Non dobbiamo mollare, ora abbiamo 4/5 partite importanti per risollevarci in campionato.»

PARTITA – «È stata una partita molto fisica, lo sapevamo. Nonostante ciò abbiamo ribattuto colpo su colpo e abbiamo proposto calcio in ogni momento. Sono contento, continuiamo a lavorare così. Gli allenamenti sono una cosa, ma noi viviamo per momenti così.»