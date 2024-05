Gasperini lancia la stoccata: «Atalanta Fiorentina rinviata per un evento drammatico e non per un codice giallo»

Gasperini lancia la stoccata: «Atalanta Fiorentina rinviata per un evento drammatico e non un codice giallo». Le parole dell’allenatore

Sono destinate a far discutere le parole pronunciate da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo la sfida vinta con la Salernitana. Il tecnico dell’Atalanta ha parlato dei recuperi bergamaschi e della vicinanza dei match, citando anche la sfida contro il Milan.

RECUPERO CON LA FIORENTINA – «Non è colpa nostra se non si conosce la data del recupero con la Fiorentina. Questa situazione ci ha penalizzato, avremmo giocato prima ma non era possibile. Stiamo scendendo in campo da tanto tempo per tre volte a settimana. Purtroppo, in quella circostanza, è successo un qualcosa di drammatico e bisogna rendersi conto che non era un codice giallo. Non abbiamo tratto nessun vantaggio, questo deve essere chiaro. Anzi, vedere la classifica che ci vede distanziati dalle altre può avere un peso»

GARA CON IL MILAN – «Ci hanno messo anche il recupero con l’Inter tra Milan e Bologna, sfida che per noi è stata negativa. E’ un problema che riguarda la densità delle partite, non è una scelta mia o della società»