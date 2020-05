7 maggio 2003: il primo Euroderby di Milano nella storia

17 anni fa Milano si spaccava in due come mai prima di allora: si giocava il derby d’andata della semifinale di Champions League

Dopo l’emozionante quanto sofferta vittoria in extremis contro l’Ajax ai quarti di finale, la semifinale metteva di fronte Milan e Inter. Il 7 maggio 2003 si è disputato il primo Euroderby di Milano della storia; furono sei giorni tesissimi tra la partita di andata e ritorno.

Troppo alta la posta in palio, il dominio della città e l’accesso alla finalissima all’Old Trafford. L’andata si giocò formalmente in casa del Milan e Carlo Ancelotti fece l’unica cosa giusta da fare, ovvero prima non prenderle. 0-0 doveva essere e 0-0 è stato. Un risultato che permise poi di giocare al ritorno con due risultati su tre a disposizione e tutti sappiamo come andò a finire…