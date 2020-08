4 agosto: buon 38° compleanno a Luca Antonini; gli auguri social del Milan

Protagonista dell’ultimo Scudetto del Milan risalente ormai alla stagione 2010/11, Luca Antonini è rimasto legato ai colori rossoneri, in virtù del tifo che lo ha sempre accompagnato anche prima e dopo la sua esperienza in rossonero.

Oggi Antonini spegne 38 candeline e per questo motivo l’account Twitter ufficiale del Milan ha deciso di dedicargli un tweet con gli auguri di buon compleanno:

Today is also Antonini’s birthday 🎂

Wishing you all the best, Luca! 🎉

Tanti auguri per il tuo 38° compleanno 🎂 @OfficialAnto_77! 🎉#SempreMilan pic.twitter.com/JdEh8RnnNA

— AC Milan (@acmilan) August 4, 2020