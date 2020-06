29 giugno 2000: le semifinale perfetta contro l’Olanda

Compie 20 anni una delle partite più belle ed iconiche dell’Italia; la semifinale di Euro 2000 in casa dell’Olanda

Il palo di Bergkamp, l’espulsione di Zambrotta, il primo rigore per un fallo inesistente di Nesta, il miracolo di Toldo su De Boer, l’assedio alla porta azzurra, il secondo rigore sbagliato da Kluivert, 120′ palpitanti prima della grande gioia, ai rigori.

Chiunque avesse almeno 10 anni nel 2000 ricorda quella partita contro l’Olanda minuto per minuto, occasione dopo occasione, palpitazione per palpitazione. Per chi non avesse avuto la fortuna di esserci (‘ma che ne sanno i 2000′, ndr), quel 29 giugno 2000, vi riproponiamo la sintesi: