24 maggio 2009: l’ultima di Paolo Maldini a San Siro

Nel pomeriggio di 11 anni fa, Paolo Maldini scendeva in campo per l’ultima volta a San Siro da calciatore e capitano del Milan

Terminerà ufficialmente la carriera il 31 maggio al Franchi di Firenze ma il 24 maggio 2009 è il giorno in cui Paolo Maldini ha salutato per l’ultima volta San Siro da capitano e calciatore del Milan.

Un pomeriggio in cui sul campo i rossoneri uscirono sconfitti 3-2 dalla Roma trascinata da Totti ma il seguito se possibile fu anche peggio, con la contestazione della curva Sud al capitano in occasione del giro di campo per salutare per l’ultima volta il pubblico di San Siro