23 maggio 2007, il Milan vinceva la sua ultima Champions: 13 anni fa i rossoneri vendicavano la sconfitta di Instanbul contro il Liverpool

Il 23 maggio 2007 resterà una data indelebile nella mente dei tifosi del Milan: 13 anni fa il Diavolo riusciva a vendicare ad Atene la terribile sconfitta di Instanbul contro il Liverpool conseguendo così la propria settima Champions League.

La gara che si disputa allo stato olimpico di Atene è una partita, che i protagonisti diranno, sapevamo di non poter perdere. Sullo scadere dei primi 45 minuti Filippo Inzaghi devia in maniera decisiva una punizione di Andrea Pirlo portando in vantaggio i rossoneri; le gioie per “Super Pippo” non termineranno qui, infatti ad otto minuti dal termine il numero 9 rossonero viene imbeccato splendidamente da Kakà e, dopo aver saltato Reina, deposita in rete il 2-0.

Inutile la rete di Kuyt nei minuti finali, il Milan è per la settima volta campione d’Europa. La festa dei rossoneri durerà tutta la notte: vendetta è stata fatta.