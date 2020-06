22 giugno 2006: il gol di Pippo Inzaghi alla Repubblica Ceca

14 anni fa, Pippo Inzaghi segnò il suo unico gol nel vittorioso Mondiale di Germania 2006; un gol fondamentale per il passaggio del turno

Marcello Lippi gli riservò solo quello scampolo di partita contro la Repubblica Ceca ma tanto bastò a Pippo Inzaghi per finire nel tabellino dei marcatori di quel fantastico mondiale di Germania 2006.

L’Italia era sì in vantaggio per 1-0 ma Nedved e compagni stavano premendo per recuperare il passivo e al minuto 86′ si invola in campo aperto contro il portiere Cech; ci sarebbe Barone, a cui Superpippo fa anche un cenno con la mano come a dire “Vieni che te la passo” ma l’unico a crederci è l’ex portiere del Chelsea che rimane indeciso sul da farsi e Inzaghi lo salta depositando in rete a porta vuota. Il resto è storia…