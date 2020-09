21 settembre: buon 27° compleanno ad Ante Rebic

Ante Rebic compie oggi 27 anni; l’attaccante croato, nato a Spalato il 21 settembre 1993 conta di festeggiare insieme ai suoi compagni nella sfida di questa sera contro il Bologna. Dopo aver infatti saltato la trasferta di Dublino per squalifica, Stefano Pioli dovrebbe schierarlo nell’undici titolare.

Rebic spera (e con lui tutti i tifosi del Milan, ndr) di bagnare questo compleanno con un gol, possibilmente decisivo, in questa prima giornata di campionato. Nel frattempo, l’account ufficiale Twitter del Milan ha deciso di dedicargli un augurio speciale:

An extra special day for Ante, matchday and birthday in one! Hope it’s great! 💪

Il tuo compleanno nel giorno della prima di A: speriamo in una doppia festa, Ante! 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/dUXAjAOeX5

— AC Milan (@acmilan) September 21, 2020