Zola ha la sua idea sul Milan: tutti si sarebbero aspettati di più! Segui le ultimissime e gli aggiornamento sul club rossonero

Le parole di Zola a La Gazzetta dello Sport:

PAROLE – “Sicuramente tutti si aspettavano di più, soprattutto con gli innesti di qualità che sono stati fatti nel mercato di gennaio. Sono sorpreso di vederli così. Cosa non ha funzionato? Credo che sia mancato equilibrio.

Il Milan ha avuto periodi in cui è stato molto bravo offensivamente, giocando bene e facendo tanti gol. Secondo me la squadra non ha raggiunto l’equilibrio che altre invece hanno. Come il Napoli per esempio, si vede che la squadra di Conte è solida. Come lo è l’Inter. E questa è una condizione essenziale per far bene ad altissimo livello”.