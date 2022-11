Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Ziyech. Il marocchino potrebbe sfruttare il palcoscenico Mondiale

Tra Ziyech e il Milan il feeling va avanti dalla scorsa estate. L’ex Ajax piace tanto al tandem Massara-Maldini che in più occasioni hanno provato a portarlo in rossonero.

I due dirigenti non chiudono totalmente la porta per gennaio: a destra non sono previsti movimenti a gennaio ma come riportato da Calciomercato.com per Hakim il Diavolo potrebbe fare un’eccezione. Una porta una aperta che può trasformarsi in un portone con un Mondiale da protagonista.