Zirkzee Milan e non solo: un altro attaccante stuzzica le fantasie dei rossoneri. Può prendere il posto di Giroud

Joshua Zirkzee è certamente uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza del Milan, ma un altro nome è pronto ad entrare prepotentemente nei radar di mercato dei rossoneri e a insidiare l’attaccante del Bologna.

Si tratta di Benjamin Sesko, che piace molto per quanto sta dimostrando in questi ultimi mesi con la maglia del Lipsia. In estate uno dei due potrebbe prendere il posto di Giroud, che potrebbe andare via a zero. Lo scrive Tuttosport.