Zirkzee, il Milan non può aspettare: la Roma pazienta. Le ultime sull’attaccante ex Bologna

Zirkzee piace alla Roma, per i giallorossi resta l’obiettivo numero uno, però deve aspettare fino a fine gennaio

Le manovre per rinforzare gli attacchi di Serie A entrano nel vivo. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, le big del nostro campionato si stanno muovendo su binari paralleli ma ben definiti. Se il Milan punta sulla concretezza e sulla fisicità, la Roma sembra intenzionata a giocare una partita di pazienza per assicurarsi un profilo di assoluta qualità tecnica.

Milan, Niklas Füllkrug è l’occasione concreta

In via Aldo Rossi, la ricerca di un centravanti affidabile ha portato i dirigenti a mettere nel mirino Niklas Füllkrug. Il possente attaccante tedesco in forza al West Ham, un “numero nove” granitico dotato di un eccezionale colpo di testa e di una grande capacità di far salire la squadra, rappresenta attualmente la pista più percorribile per il club meneghino.

Per i rossoneri, il profilo di Füllkrug non è solo una scelta tecnica, ma anche strategica. La fattibilità dell’operazione rende il panzer teutonico il nome in cima alla lista del Diavolo, superando per distacco altre opzioni più complesse o onerose. L’obiettivo della compagine meneghina è regalare a Massimiliano Allegri un terminale offensivo di peso che possa garantire gol e presenza fisica immediata per la seconda parte di stagione.

Roma, il sogno si chiama Joshua Zirkzee

Spostandoci nella Capitale, il mercato della Roma ruota attorno a un unico grande desiderio: Joshua Zirkzee. Il raffinato talento olandese, attualmente al Manchester United, è un attaccante atipico, celebre per la sua eleganza nei movimenti e per la capacità di legare il gioco come un vero e proprio “regista offensivo”.

I giallorossi hanno individuato in lui l’innesto ideale per innalzare il tasso tecnico della rosa. Tuttavia, la trattativa richiede nervi saldi e una lunga attesa. Il Manchester United, infatti, non sembra intenzionato a privarsi del giocatore prima della fine di gennaio. Nonostante questo ostacolo temporale, la società capitolina sarebbe disposta ad aspettare gli ultimi giorni della sessione invernale pur di portare il classe 2001 all’ombra del Colosseo. Inoltre rispetto al tedesco preso di mira dai rossoneri, per l’ex Bologna è necessario un obbligo di riscatto e non un diritto, a cifre molto più elevate.

Un gennaio di attese e colpi di scena

Il calciomercato si conferma un gioco di incastri perfetti. Mentre i rossoneri cercano di chiudere rapidamente per anticipare la concorrenza, la Roma è pronta alla strategia del logoramento. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Diavolo riuscirà a blindare il suo nuovo ariete e se il corteggiamento giallorosso verso l’olandese ex Bologna andrà a buon fine.