Fullkrug, il Milan fa sul serio: si avvicina l’intesa definitiva. Tra cifre e tempistiche: svelati tutti i dettagli

Fullkrug al Milan, un’affare che sembrerebbe essere sempre più concreto. Spuntano maggiori dettagli su cifre e tempistiche

Il mercato dei rossoneri entra nel vivo proprio mentre la squadra si gioca i primi trofei stagionali. La dirigenza del Diavolo è al lavoro per regalare un nuovo innesto di peso al reparto offensivo, e tutti gli indizi portano ora a Londra, sponda West Ham.

La strategia di Igli Tare per l’attacco

A guidare le operazioni è Igli Tare, il dirigente sportivo albanese apprezzato per la sua profonda conoscenza del calcio europeo e per la capacità di condurre trattative complesse sotto traccia. Il suo obiettivo primario è Niklas Füllkrug, il centravanti della nazionale tedesca caratterizzato da una struttura fisica imponente e da un’abilità straordinaria nel gioco aereo e nella protezione della palla.

Füllkrug, arrivato in Inghilterra dopo l’ottima parentesi al Borussia Dortmund, sembra aver già dato il suo “sì” al trasferimento in Italia. Il calciatore spinge per vestire la maglia della compagine meneghina, affascinato dalla possibilità di misurarsi con la Serie A e di giocare in un club storico come quello rossonero.

Le cifre dell’affare e il nodo della formula

Il dialogo tra i dirigenti del Diavolo e gli “Hammers” è costante, ma resta da colmare una piccola distanza sulla formula del trasferimento. La proposta del Milan si basa su un prestito con diritto di riscatto, con una valutazione complessiva che oscilla tra i 13 e i 15 milioni di euro.

Dall’altra parte, il West Ham preferirebbe una cessione a titolo definitivo o, in alternativa, un prestito con obbligo di riscatto condizionato, per avere la certezza dell’incasso a fine stagione. Tuttavia, la ferma volontà del possente bomber tedesco di trasferirsi a Milano sta giocando un ruolo fondamentale, mettendo pressione ai londinesi affinché accettino le condizioni proposte da Tare.

Cronoprogramma del possibile arrivo

Le tempistiche sembrano già tracciate. Se l’intesa definitiva dovesse essere raggiunta nelle prossime ore, l’iter burocratico e le visite mediche verrebbero programmati in coincidenza con il ritorno della squadra dall’Arabia Saudita. Il club spera di accogliere Füllkrug a Milanello già all’inizio della prossima settimana, permettendogli di integrarsi immediatamente negli schemi tattici e di offrire un’alternativa di peso per la seconda metà della stagione.