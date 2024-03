Zirkzee Milan, pericolo Premier: si sono mossi gli osservatori di questo club in particolare. Le ultimissime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Joshua Zirkzee, tra gli obiettivi principali del calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva.

Secondo quanto si apprende, per i rossoneri incombe ora il grande pericolo Premier League: alcuni osservatori dell’Arsenal erano presenti qualche settimana fa all’Olimpico in occasione di Lazio-Bologna per visionarlo dal vivo. Il club rossoblu ha fissato a 60 milioni il prezzo del suo gioiello.