Zirkzee Milan e non solo: due alternative e una new entry. Su chi sta lavorando Moncada in vista dell’estate

Tra le priorità assolute del prossimo calciomercato in casa Milan c’è l’acquisto di un nuovo centravanti che possa raccogliere la pesante eredità di Giroud. Zirkzee è il preferito ma non è l’unico in lista.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i rossoneri non smettono di pensare a Sesko del Lipsia e David del Lille. A questi due nomi si (ri)aggiunge quello di Guirassy dello Stoccarda, già sondato lo scorso inverno ma senza successi.