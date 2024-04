Zirkzee Milan, Ibrahimovic chiave della trattativa? Questo aspetto può fare la differenza

Zirkzee-Milan, Ibrahimovic potrebbe essere il fattore chiave della trattativa: Saelemaekers possibile contropartita

Come riferito da DAZN, Joshua Zirkzee resta l’attaccante preferito dal calciomercato Milan per la prossima stagione. La differenza potrebbe farla Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è infatti da sempre l’idolo della punta olandese del Bologna.

Per quanto riguarda l’offerta ai felsinei, servirà una cifra molto alta per ottenere il via libera ma il Diavolo è pronto a giocarsi la carta Saelemaekers, attualmente in prestito proprio ai felsinei di Thiago Motta.