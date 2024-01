Zirkzee Milan, parte l’assalto! Moncada pronto a giocarsi questa carta per avvicinarsi alle richieste del Bologna

Come riportato da Tuttosport questa mattina in edicola, è iniziato il lungo assalto del Milan a Zirkzee, attaccante che Moncada ha visionato venerdì sera al Dall’Ara in occasione della sfida tra Bologna e Genoa.

I rossoneri – si legge – hanno una carta che potrebbe abbassare le pretese dei rossoblu. Si tratta di Saelemaekers, in prestito al Bologna che vanta un diritto di riscatto da 12 milioni di euro.