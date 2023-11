Zimaglia (fisioterapista Djokovic) sugli infortuni in casa Milan: «Numeri e analisi di un’emergenza»

Zimaglia sugli infortuni in casa Milan: «Numeri e analisi di un’emergenza». Le parole del fisioterapista Djokovic

Claudio Zimaglia ha parlato sui social dei troppi infortuni in casa Milan. Ecco le parole del fisioterapista e osteopata di Novak Djokovic:

«Il Milan di Pioli e gli infortuni: numeri e analisi di un’emergenza. Assenti in media 4 giocatori a partita. I numeri delle prime 13 partite stagionali (10 in Serie A e 3 di Champions League) sono impietosi: finora, infatti, i rossoneri hanno dovuto fare i conti complessivamente con 51 indisponibilità, come una media di 4 giocatori a partita. Il Milan, con 52 infortuni, è una delle società più colpite nella massima competizione italiana. I problemi fisici sono costati in totale 9,230 milioni di euro, alla media di 180 mila euro per evento».