Zenga: «Il Milan mi piace, gioca in maniera sbarazzina»

Walter Zenga, intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul match di domani tra Napoli e Milan:

«Il Milan a me è sempre piaciuto. Ha giocato sempre in maniera sbarazzina e mi piace lo stile dell’allenatore perchè tende a tenere questo livello di freschezza di leggerezza non mette troppi pesi, perchè il Milan essendo molto giovane, tolti Ibrahimovic e Giroud, è una squadra che se gli metti i pesi probabilmente non riesce ad esprimersi più come prima e a mio modo di vedere l’essenza di questa squadra è Leao. Quando la squadra non gioca bene non riesce ad essere l’Ibra di turno».