Zelus Analytics Milan, arriva la decisione di Cardinale che spiazza tutti! Collaborazione interrotta, cosa è successo

Zelus Analytics Milan, c’è la decisione di Gerry Cardinale: interrotta la collaborazione con la società di dati. Ultime

Il panorama dell’analisi sportiva è in costante evoluzione, e le notizie che giungono da Zelus Analytics ne sono un chiaro esempio. Come confermato dal co-fondatore Luke Bornn, la rinomata società di data analytics ha interrotto la sua collaborazione con il calciomercato Milan già da oltre un anno, e ha recentemente concluso il suo impegno anche con il Tolosa, circa quattro o cinque mesi fa. Questo cambiamento significativo è stato ulteriormente segnato da un’altra importante transazione: la vendita di Zelus Analytics a Teamworks lo scorso agosto.

Queste rivelazioni, provenienti direttamente da una delle menti fondatrici di Zelus Analytics, Luke Bornn, gettano nuova luce sulle strategie e gli sviluppi futuri dell’azienda. La cessazione delle collaborazioni con due club calcistici di spicco come il Milan, una delle squadre più blasonate d’Italia e d’Europa, e il Tolosa, una realtà emergente nel calcio francese, rappresenta un momento di svolta. Per anni, Zelus Analytics è stata all’avanguardia nell’applicazione di modelli predittivi e analisi avanzate per migliorare le performance sportive, supportando le squadre nelle decisioni strategiche relative a reclutamento, tattica e sviluppo dei giocatori.

Il disimpegno dal Milan, in particolare, è una notizia che potrebbe sorprendere molti addetti ai lavori e tifosi, considerando il successo e l’innovazione che l’analisi dei dati ha portato nel calcio moderno. Sebbene i dettagli specifici delle ragioni dietro queste separazioni non siano stati completamente divulgati, è evidente che Zelus Analytics stia riadattando la propria direzione strategica.

La vendita a Teamworks, un’azienda leader nelle soluzioni tecnologiche per lo sport, avvenuta nell’agosto dello scorso anno, è un passaggio fondamentale che spiega in gran parte i recenti sviluppi. Questa acquisizione consente a Zelus Analytics di integrare le proprie capacità analitiche all’interno di una piattaforma più ampia e diversificata, potenzialmente raggiungendo un numero maggiore di clienti in diverse discipline sportive. Teamworks è nota per le sue soluzioni complete per la gestione degli atleti e delle squadre, che spaziano dalla logistica alla comunicazione, fino al monitoraggio delle prestazioni. L’integrazione delle competenze di Zelus Analytics promette di creare un’offerta ancora più robusta e innovativa.

In conclusione, le recenti dichiarazioni di Luke Bornn delineano un nuovo capitolo per Zelus Analytics. L’uscita dal Milan e dal Tolosa, unita all’acquisizione da parte di Teamworks, indica una chiara evoluzione nel modello di business e nella portata operativa della società. Il futuro di Zelus Analytics sembra ora concentrarsi sull’espansione e sull’integrazione delle proprie capacità analitiche all’interno di una piattaforma tecnologica più ampia, promettendo di continuare a influenzare il mondo dello sport con la sua competenza ineguagliabile nell’analisi dei dati. Resta da vedere quali saranno i prossimi passi di questa realtà innovativa nel sempre più competitivo settore dell’analisi sportiva.