Zazzaroni sul Milan: «Allegri ha mascherato a lungo i problemi di società e di squadra». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il finale di stagione entra nel vivo e le riflessioni sul futuro del Milan si fanno sempre più intense. Sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha dedicato il suo ultimo editoriale alla situazione attuale in casa rossonera. Attraverso un’analisi lucida e pungente, il noto giornalista ha messo in luce le dinamiche che stanno caratterizzando il Diavolo in questo sprint finale, analizzando sia le prestazioni sul campo che la solidità (dubbia) del progetto societario.

PAROLE – «L’IdraMilan, un mostro a sei teste, soffre Allegri che è riuscito a mascherare a lungo i difetti e i problemi di società e squadra e a smascherare i frondmen. Furlani, Ibra e Moncada (probabile che Cardinale sia ancora sotto intervista del Financial Times, un pranzo di ore) si augurano di conquistare un posto in Champions per ridurre il passivo. Subito dopo si libererebbero volentieri di Max: l’estate scorsa il Milan fu quasi costretto ad assumerlo perché l’incompetenza dei dirigenti aveva prodotto un ottavo posto, una finale persa di coppa Italia e una supercoppa quasi casuale. Il ritorno del signore degli scudetti ha però comportato l’allontanamento del management da Milanello e moltiplicato frustrazioni e scorrettezze»