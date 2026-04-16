Zazzaroni attacca: «L’Idra-Milan soffre Allegri e lo rimpiazzerebbe volentieri. Tare ha visto cose che noi umani…»

Zazzaroni, attraverso il suo profilo Instagram, ha parlato così del Milan e dei tanti rumors attorno a Massimiliano Allegri

Ivan Zazzaroni non usa giri di parole per descrivere il caos in casa rossonera. Attraverso un post al vetriolo su Instagram, il direttore ha analizzato il momento del club, definendo la dirigenza rossonera come un «mostro a sei teste» che soffre la figura di Massimiliano Allegri. Secondo il giornalista, il tecnico livornese è stato l’unico in grado di mascherare per mesi i difetti strutturali di società e squadra, finendo però per scontrarsi con i “frontman” di via Aldo Rossi.

Il gelo con la dirigenza e il possibile addio a fine stagione

Il quadro dipinto da Zazzaroni è quello di una convivenza forzata giunta ormai al capolinea. Sebbene il triumvirato composto da Furlani, Ibrahimovic e Moncada punti alla qualificazione in Champions per risanare i conti, l’intenzione sarebbe quella di «liberarsi volentieri di Max» subito dopo aver centrato l’obiettivo. Zazzaroni ricorda come l’estate scorsa il Milan sia stato quasi obbligato a chiamare Allegri dopo i fallimenti della gestione precedente: «Il ritorno del signore degli scudetti ha però comportato l’allontanamento del management da Milanello e moltiplicato frustrazioni e scorrettezze».

Futuro tra Nazionale e un “domino” di panchine

Il destino di Allegri appare strettamente legato a quello del DS Igli Tare, ma è il tecnico a tenere in mano le redini: «È padrone del suo futuro e mi aspetto che prima o poi sbrocchi: dallo scorso luglio ha visto cose che noi umani (del calcio)… eppure ha sempre taciuto per professionalità». Mentre si fa strada l’ipotesi di un Allegri come favorito per la panchina della Nazionale, per la sua successione al Milan si scaldano i nomi di Vincenzo Italiano (in coppia con D’Amico) e Gian Piero Gasperini, nonostante i contratti in essere. Uno scenario di totale incertezza che, secondo Zazzaroni, risparmia solo Inter e Juve, definendo lo stato attuale del Diavolo come un paradosso: «Un tempo sapeva fare almeno le pentole…».