Zappacosta: «Scudetto? Non siamo inferiori a nessuno»

Poche ore fa Davide Zappacosta, terzino dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de L’Eco di Bergamo, esprimendosi sulla questione scudetto. Frecciatina al Milan e concorrenti? Ecco le sue parole

«Noi non ci sentiamo inferiori a nessuno, però manteniamo i piedi per terra, giocando per vincere con la Juve, così come con l’Empoli. Tutto è nelle nostre mani, solo il campo dirà chi è il migliore. Negli ultimi anni l’Atalanta ha dimostrato di essere tra le migliori quattro o cinque, ma nel calcio bisogna sempre confermarsi»