Zaniolo, Soldati: «Penso che resterà un altro anno a Udine. Si è inserito in maniera molto professionale»

Zaniolo potrebbe lasciare l’Udinese già al termine della stagione? A fare chiarezza è il presidente Franco Soldati

Nicolò Zaniolo all’Udinese ha ritrovato prestazioni e serenità. Il club friulano, salvo imprevisti, lo riscatterà dal Galatasaray a fine stagione. Nel frattempo c’è già chi parla di possibili acquirenti, tra questi anche il Milan. Sulla questione è intervenuto Franco Soldati (presidente della società bianconera) a Radio Kiss Kiss, queste le sue parole:

IL RISCATTO «Stiamo lavorando, diciamo che questa cosa ovviamente avverrà a fine stagione, a bocce ferme, quando sarà finito il campionato, perché voi sapete perfettamente che noi prima della fine del campionato non ci muoviamo mai, quindi stiamo lavorando ovviamente sul riscatto, è un giocatore che noi valutiamo molto positivamente per come si è inserito a Udine, che si è inserito in maniera veramente molto, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista calcistico, molto professionale».

UN ALTRO ANNO «Penso che dopo un anno così penso che Zaniolo resterà ancora un anno a Udine. Per quello che ha significato lui per l’Udinese e Zaniolo per noi, quindi sarà sicuramente un qualcosa che valuteremo ma non lo vedo così immediato».