Zaniolo torna a casa, Spalletti sceglie un ex Milan per sostituirlo: la novità dal ritiro degli Azzurri a Coverciano

Dopo che Zaniolo e Tonali hanno lasciato nella serata di ieri il ritiro degli Azzurri a Coverciano, Luciano Spalletti è immediatamente corso ai ripari aggiungendo pedine al suo organico.

Il ct azzurro, per sostituire i due giocatori finiti al centro delle indagini legate al calcioscommesse, ha chiamato Stephan El Shaarawy: l’ex Milan è già in viaggio e sta raggiungendo Coverciano in questi minuti.