Zaniolo Milan: la pista rossonera si raffredda, la volontà del giocatore resta chiara

Zaniolo ha le idee chiare sul suo futuro. In tal senso però la pista che porta al calciomercato Milan si raffredda

L’Italia è al centro dei pensieri di Nicolò Zaniolo e per questo si sta già muovendo tramite il suo agente per tornare a giocare in Serie A. Il Napoli non è l’unico club interessato però perché anche la Fiorentina e la Lazio (che però lui ha sempre rifiutato per il suo passato romanista) lo stanno corteggiando.

Come riportato da Calciomercato.com le piste che invece portano a Milan e Juventus, ad oggi sono molto più fredde.