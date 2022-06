Zaniolo: «Contento per lo Scudetto vinto da Ibra, è il mio idolo». Le parole del giocatore della Roma, obiettivo di mercato del Milan

Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, si è raccontato ai microfoni di Sport Week settimanale della Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni sullo Scudetto vinto dal Milan.

SCUDETTO – «Non mi aspettavo la corsa finale a due. Avevo dato più chance al Napoli, pensavo che arrivasse in fondo, ma è inciampato in un paio di passi falsi, e quelli li paghi. E se la Juve avesse vinto lo scontro diretto con l’Inter a Torino, avrebbe potuto rimettersi in corsa. Ma alla fine è stato giusto così, che se lo siano giocate Milan e Inter, perché quest’anno hanno dimostrato di essere davvero forti. E sono contento l’abbia vinto Ibra, il mio idolo. Ha riportato il Milan in alto, meritava questo scudetto»