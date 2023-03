Zancan: «Per il Napoli non sarà facile contro il Milan»

Federico Zancan commenta così il match tra Napoli e Milan di Champions League. Le dichiarazioni del giornalista

«Se guardiamo come sta giocando in campionato è difficile che il Napoli possa uscire contro Milan o Inter. Però se guardiamo gli scontri diretti, sono state partite tirate. Il Napoli ha perso contro l’Inter e ha vinto contro il Milan dopo però una partita molto tirata. Per gli azzurri non sarà facile, ma partono comunque favoriti. Va detto però che in questa fase entrano in campo altri fattori, come l’esperienza internazionale.»