Zambrotta vota per Giroud: «Serve esperienza per la Champions»

Intervenuto sul canale Twitch del Milan, Gianluca Zambrotta ha così parlato della prossima esperienza in Champions dei rossoneri. Ecco le sue parole:

«La metà dei giocatori ha zero presenze in questa coppa, o comunque molto poche. Manca per me l’esperienza internazionale che altre squadre hanno come per esempio Inter e Juventus. Questa cosa è da tenere in considerazione anche per il mercato che arriva». Un riferimento in diretto alle trattative intavolate dalla dirigenza per portare Giroud in rossonero.