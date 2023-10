Zaire-Emery a Canal+: «Felice di essere l'uomo partita ma ci tengo a dire che...»

Zaire-Emery, giovanissimo centrocampista del PSG, ha parlato dopo la gara contro il Milan del premio come migliore in campo

Ai microfoni di Canal+, Zaire-Emery ha parlato così dopo PSG-Milan:

«Sono felice di essere l’uomo partita. Dopodiché, è stato un lavoro di squadra, ci siamo divertiti a giocare insieme. Siamo una squadra, lo si vede in campo, ci impegniamo l’uno per l’altro. Sono molto stanco, ma c’è l’atmosfera, la folla che spinge. Non ho giocato contro lo Strasburgo, mi sono preparato bene, sono altri due assist. È chiaro che ho avuto una buona partita».