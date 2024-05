Farioli Milan, l’allenatore ha un OBIETTIVO chiaro: «Col Nizza culliamo questo sogno»

Farioli Milan, l’allenatore ha un OBIETTIVO chiaro: «Il Nizza culla il sogno di qualificarsi in Champions League». Le parole del tecnico

L’allenatore del Nizza Farioli è intervenuto al Memorial Maestrelli, in corso di svolgimento presso il Teatro Comunale di Latina, via video. Il tecnico è stato anche accostato al Milan per il dopo Pioli: di seguito le sue parole riportate da TMW.

PAROLE – «Grazie di questo prestigioso premio. Per motivi di calendario non posso essere lì per colpa di una partita spostata: giocheremo contro il PSG mercoledì. Per noi del Nizza questa è una settimana speciale, dato che abbiamo l’aritmetica qualificazione in Europa League, ma culliamo ancora il sogno, nelle ultimissime giornate, di poter arrivare in Champions League. Un caro saluto, grazie per aver pensato a me».