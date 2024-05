Conte Milan, l’allenatore freme per tornare ad allenare! Spunta la RICHIESTA del tecnico: un progetto ambizioso ULTIME

Conte Milan, l’allenatore freme per tornare ad allenare! Spunta la RICHIESTA del tecnico: un progetto ambizioso. Le ULTIME sull’allenatore

Il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha parlato a TeleLombardia analizzando anche le voci che vedono l’ex Juve accostato al Milan. L’allenatore non vede l’ora di tornare ad allenare e il vice ha anche aperto a Milano come possibile meta, in caso di presenza di un progetto ambizioso.

PAROLE – «La voglia di tornare è tanta. L’anno è stato vissuto all’insegna comunque del lavoro, dell’aggiornamento: è stato fatto un grande lavoro in inverno perché Antonio vuole sempre aggiornarsi e migliorarsi. Nella prossima avventura, se ci sarà, ci saranno delle novità tattiche: abbiamo lavorato tanto su questo. Conte vuole portare più imprevedibilità e modernità del gioco. Se io guardo alla carriera di Conte, io vedo un allenatore che ha chiesto progetti ambiziosi, non giocatori. Milan? Tutte le grandi squadre come il Milan possono diventare progetti adatti, non c’è nessuna preclusione».

LE PAROLE DI STELLINI A TELELOMBARDIA