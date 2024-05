Maignan saluta Giroud, il messaggio del connazionale: «Felice di averti incontrato, ti auguro questo». Le parole del portiere

Il portiere del Milan Maignan ha voluto salutare con un videomessaggio Giroud che ha annunciato a MilanTv che questa sarà la sua ultima stagione in rossonero.

PAROLE – «OG, Original Giroud. Sono felice che ci siamo incontrati e di aver potuto giocare insieme in un grande e storico club come il Milan. Non sono bravo con i video messaggi ma auguro una buona fortuna a te e alla tua famiglia».

L’INTERVISTA DI GIROUD A MILAN TV