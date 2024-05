Giroud via dal Milan, il capitano Calabria a cuore aperto: «Hai dato tantissimo a questa squadra, è stato un privilegio»

Giroud via dal Milan, parla il capitano Calabria: «Hai dato tantissimo a questa squadra, è stato un privilegio». Le parole del terzino

Il capitano del Milan Calabria ha voluto salutare il suo compagno Giroud che ha annunciato il suo addio ai rossoneri al termine di questa stagione. Di seguito le parole riportate da MilanTv.

PAROLE – «Ciao Oli, speravo non arrivasse anche per te questo momento. Hai dato tantissimo a questa squadra, a questo gruppo e anche a me. È stato un privilegio, me lo ricorderò per sempre»

