Leao ‘snobbato’ da Conte ai tempi dell’Inter? Adesso può cambiare tutto: «Il portoghese con lui farebbe un altro step» RIVELAZIONE

Leao ‘snobbato’ da Conte ai tempi dell’Inter? Adesso può cambiare tutto: «Il portoghese con lui farebbe un altro step». La RIVELAZIONE

Il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha parlato a TeleLombardia per analizzare la situazione legata al futuro del tecnico accostato anche al Milan. L’allenatore ha anche parlato di Leao.

LEAO SNOBBATO DALL’INTER – «Ultimamente è uscito di Leao associato all’Inter, che non fu preso ai tempi di Conte, ma andando indietro nel tempo se si prendeva Lukaku non si prendeva Leao. Qual’era la scelta migliore in quel momento? In quel momento la scelta migliore era Lukaku, poi di Leao che fosse un prospetto importante lo si sapeva, ma un allenatore sceglie in base alle sue esigenze. È una cosa ridicola aver tirato fuori questa storia».

LEAO CON CONTE – «Penso che Leao piaccia un po’ a tutti… I grandi giocatori piacciono sempre. La storia di Conte preponderebbe a far dire che Leao con Conte farebbe un altro step, perché così è stato per tantissimi giocatori».

