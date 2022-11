Zaccheroni: «La regola dei 5 cambi ha cambiato in meglio il gioco». Le parole dell’ex calciatore

Alberto Zaccheroni ha commentato la regola delle cinque sostituzioni. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«La regola ha cambiato in meglio il gioco, offrendo partite di qualità superiore ai Mondiali. É stato un modo intelligente per evitare gli effetti della stanchezza. Ora riusciamo ad avere una qualità superiore fino alla fine. Per esempio, L’Olanda ha messo in campo due centrocampisti, Klaassen e Depay, giocatori con molta qualità che hanno cambiato la partita e il primo ha anche segnato un gol nel recupero. In quanto tifosi, amiamo il bel calcio e in questi Mondiali vediamo un bel calcio per 90 minuti»