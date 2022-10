Zaccheroni: «Il Milan è una squadra con tanti giovani con la consapevolezza di fare un calcio diverso». Le parole in vista di Milan-Juve

Alberto Zaccheroni ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 Sport del match tra Milan e Juve. Ecco le sue parole:

«Penso che il Ko di Londra alla squadra rossonera abbia lasciato il segno. De Ketelaere, pensavo che si inserisse meglio, per adesso vediamo solo le sue caratteristiche tecniche e fisiche ma non quelle mentali. Mentre la Juve è totalmente da ricostruire, soprattutto nella mentalità. Il Milan è una squadra con tanti giovani, che ha vissuto molto sull’esuberanza e sulla positività del suo percorso, ma ha anche la consapevolezza di fare un calcio diverso dagli altri. La Juve di Allegri invece non è ancora a posto, anche se in questo momento sta andando meglio. In squadra tutti vogliono la palla sui piedi. Penso che Rabiot sia un tassello fondamentale, poco appariscente ma molto utile».