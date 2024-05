Conte Milan, Ibrahimovic insiste per portarlo in rossonero? La RIVELAZIONE sul ruolo di Zlatan

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto in esclusiva a Milannews24: il pensiero sul possibile affare Conte Milan

Le parole del giornalista Paolo Bargiggia intervenuto in esclusiva a Milannews24: il pensiero sul possibile affare Conte Milan:

LE PAROLE – «La cosa che Ibrahimovic voglia Conte non risulta del tutto, è più una deduzione giornalistica. È possibile che Ibra abbia consigliato Van Bommel come alternativa. Su Conte non ne ho le certezze perché vorrebbe dire che Zlatan non sarebbe in linea con la filosofa del club».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI BARGIGGIA A MILANNEWS24