Risultati semifinali di Europa League: crolla la Roma, pari per l’Atalanta dell’ex Milan De Ketelaere

Si è chiusa l’andata delle semifinali di Europa League 2023-24. I risultati delle italiane: Roma ko, pari dell’Atalanta

Serata nera per le italiane impegnate in Europa League 2023-24. Nell’andata delle semifinali della competizione sia la Roma che l’Atalanta non ottengono buoni risultati rispettivamente contro Leverkusen e Marsiglia.

I neroazzurri di Gasperini vanno in vantaggio con il solito gol di Scamacca dopo 11′ poi rimontato dopo appena 9′ da Mbemba per il gol del definitivo pareggio. KO invece la Roma che dopo aver eliminato il Milan, all’Olimpico subisce un gol per tempo, prima da Wirtz e poi da Andrich. Pesa l’occasione da rete divorata nel finale da Abraham.