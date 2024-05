Thiago Motta Milan, l’allenatore glissa sul futuro: ha solo un obiettivo in mente, le DICHIARAZIONI

Thiago Motta, accostato al calciomercato Milan, in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Torino, ha parlato anche del futuro

Le parole di Thiago Motta, accostato al calciomercato Milan, in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Torino, anche sul suo futuro:

PAROLE – «Non ne abbiamo parlato, ma per mantenersi a questo livello nella prossima stagione ogni rosa deve migliorarsi… Pensiamo di alzare il livello ancora di più. Ma sono situazioni queste che si vedono dopo. Fenucci? Lo ringrazio per queste sue parole pubbliche, continuare a lavorare, pensare a questo obiettivo, per la nostra gente e per il Bologna, sarebbe straordinario»