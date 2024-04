Zaccardo consiglia il Milan: «Spero trovi continuità, per il dopo Pioli punterei su di lui»

L’ex rossonero Zaccardo ai microfoni di Calciomercato.com ha analizzato la stagione del Milan e il lavoro di Pioli

MILAN – «Ho giocato nel Milan, sono simpatizzante rossonero ed ero allo stadio l’altra sera. L’Inter ha due squadre, gli undici titolari e la panchina. Sono 20 titolari, ha meritato di vincere il campionato. Per il Milan è stato un anno particolare, è andata via una leggenda come Maldini nella dirigenza, sono arrivati tanti giocatori nuovi. Pioli è tanti anni che è al Milan, ha fatto bene e ha portato uno scudetto, ma ha preso il girone di Champions più difficile e purtroppo sono usciti. Purtroppo poi le cose in Europa League con la Roma e nel derby sono andate male, i tifosi sono dispiaciuti. Spero che dall’anno prossimo il Milan metta a posto la mancanza di continuità»

PIOLI – «Ibrahimovic e i dirigenti devono ricreare un Milan competitivo, perché l’Inter è già avanti e in più ha preso Zielinski e Taremi. Sarà difficile competere. Pioli? Lo conosco personalmente, è un grande signore. Come allenatore ha dato tanto al Milan, ha ancora un anno di contratto anche se sembra che le strade si possano dividere, probabilmente quest’estate, per il bene di tutti. Va solo ringraziato, poi deciderà la società se proseguire. Nel caso dovesse andare via, l’allenatore che in questo momento sta facendo molto bene, anche se è di un’altra squadra, ma è ambito da tanti club, è Thiago Motta»