Xabi Alonso torna sulla finale di Istanbul: «Vi racconto che cosa ho provato»

Xabi Alonso parla della sua carriera e di due gare iconiche: ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista di Real Madrid e Liverpool

Xabi Alonso, nel podcast di Jamie Carragher, ha parlato di alcuni episodi cruciali della sua carriera. Queste le sue parole sulla finale di Istanbul riportate dal Mundo Deportivo.

«Ero arrabbiato con me stesso pensando che non avremmo potuto buttare via così facilmente un’opportunità così bella. Ero un po’ imbarazzato per quello che stavamo facendo. Più che pensare agli altri, è stato doloroso per come mi sentivo. Successivamente, Rafa Benítez ci ha parlato e ha apportato alcune modifiche. Ho pensato: ‘Vediamo come funziona’. Sentire i fischi dei fan è stato importante perché non volevano ucciderci, ma abbiamo pensato di dare loro qualcosa in cui credere, provare ad avere un po’ di speranza».