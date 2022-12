Wenger: «Mondiali 2026? Un aspetto in particolare non è stato deciso»

Arsene Wenger, consulente speciale di Gianni Infantino, ha parlato del prossimo Mondiale, quello del 2026: le sue parole

L’ex tecnico dell’Arsenal, Arsene Wenger, ha parlato così dei prossimi Mondiali, quelli del 2026:

«Le nazionali in gara rappresenteranno meno del 25 per cento del mondo, circa il 22. Ci saranno più opportunità per le nazionali di tutto il mondo di sviluppare il movimento calcistico all’interno del proprio Paese. C’è un deficit evidente a livello mondiale, abbiamo creato il Talent Development Scheme per contrastarlo ma sono convinto che se i Paesi avranno più opportunità di partecipare ai mondiali, riusciremo ad aiutarli in questo».