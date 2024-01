Walace esce allo scoperto sull’obiettivo del Milan: «Ha vissuto tante cose negli ultimi mesi». Le parole del centrocampista brasiliano dell’Udinese

Walace ha parlato ai canali ufficiali dell’Udinese del futuro di Samardzic, obiettivo di mercato Milan. Ecco le parole del centrocampista brasiliano:

PAROLE – «Lazar Samardzic è un fuoriclasse, lo dico sempre. Ha vissuto tante cose negli ultimi mesi, un giorno era all’Inter e poi è tornato qui. Non so cosa passi in testa in queste situazioni, però gli facciamo sempre sentire la nostra fiducia. È molto importante per noi, è un gran giocatore».