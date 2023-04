Hajduk Spalato, Vuskovic: «Milan? Ce la possiamo fare»

Luka Vuskovic, difensore dell’Hajduk Spalato, ha parlato in vista della sfida in Youth League contro il Milan di Ignazio Abate

Intervistato dai canali ufficiali della UEFA, Luka Vuskovic, difensore dell’Hajduk Spalato, ha parlato prima della sfida contro il Milan Primavera:

«Penso che sarà davvero difficile dominarli, ma se facciamo del nostro meglio sono certo che ce la faremo. Questa generazione di cui anch’io faccio parte è davvero incredibile. Tutti noi diamo il massimo in ogni partita e questo è qualcosa che non avevo mai visto prima. Siamo completamente concentrati in ogni partita e questo ci ha ripagato nel fine. Ecco perché siamo in semifinale della Youth League. Spero che continueremo a giocare così e vinceremo il titolo alla fine».