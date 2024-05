Conceicao Milan, l’ANNUNCIO di Villas Boas: ecco quando verrà presa la decisione sul FUTURO dell’allenatore. Le parole del presidente

Tra gli allenatori sondati dal Milan c’è sicuramente Conceicao. Il futuro del tecnico del Porto è ancora tutto da decidere come annunciato dal neo presidente Villas-Boas. Le dichiarazioni

PAROLE – «In questo momento è importante che la squadra abbia serenità nel suo lavoro ed è per questo che il mio colloquio con l’allenatore della Prima squadra è avvenuto in questo senso. Per dargli un po’ di stabilità, anche al gruppo di lavoro in modo che non abbiamo altri dossier sul tavolo che potrebbero causare disagi all’ambiente del gruppo e anche all’allenatore stesso, quindi questa decisione, in tutta la sua profondità, verrà presa dopo la finale di Coppa del Portogallo».