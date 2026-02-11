Vlahovic Milan, lo scenario cambia: Spalletti riapre il futuro del serbo. Le ultime sul futuro del centravanti bianconero

Vlahovic Milan, tra intrecci di mercato e nuove valutazioni tecniche: le parole di Paganini ridisegnano il destino dell’attaccante della Juventus

Il tema Vlahovic Milan si intreccia con quello legato al futuro della Juventus e alle nuove strategie tecniche della Continassa. Il nome di Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000 e numero nove bianconero, è tornato con forza al centro delle discussioni dopo l’intervento di Paolo Paganini ai microfoni di TMW Radio.

Secondo il giornalista, prima dell’arrivo di Luciano Spalletti, allenatore toscano di grande esperienza internazionale, la dirigenza della Juve aveva già messo in conto la cessione dell’attaccante nel prossimo mercato estivo. L’ex Fiorentina era considerato il principale sacrificio per sistemare i conti e finanziare nuove operazioni.

Spalletti cambia le gerarchie

L’approdo di Spalletti avrebbe però rimescolato le carte. La stima espressa dal tecnico nei confronti del serbo avrebbe congelato un addio che sembrava già scritto. L’idea di costruire il progetto tecnico attorno a un centravanti strutturato, potente e ancora nel pieno della maturità calcistica potrebbe infatti favorire una permanenza inattesa.

Il legame tra guida tecnica e centravanti è spesso determinante nelle scelte strategiche di un club. In questo caso, la nuova gestione potrebbe riaprire anche il capitolo rinnovo, scenario che fino a poche settimane fa appariva improbabile.

L’ombra rossonera resta viva

Sul fronte esterno, il Milan osserva con attenzione. Il club rossonero segue da tempo l’evolversi della situazione e avrebbe mantenuto contatti attraverso figure di riferimento dell’area tecnica. L’interesse non sarebbe recente e potrebbe trasformarsi in un tentativo concreto qualora la Juventus decidesse comunque di aprire alla cessione.