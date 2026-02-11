Mercato Milan, Vlahovic sempre nel mirino rossonero: ecco cosa potrebbe cambiare le carte in tavola

Mercato Milan, Guidi, de La Gazzetta dello Sport, parla così dell’interesse rossonero per Dusan Vlahovic: le parole

Il nome di Dusan Vlahovic continua a orbitare con insistenza attorno al pianeta Milan, alimentando i sogni dei tifosi per il post-Giroud. In un intervento sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Marco Guidi de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla complessa situazione contrattuale dell’attaccante della Juventus. Con la scadenza che si avvicina, il serbo non sembra intenzionato a forzare la mano, preferendo valutare con estrema attenzione ogni dettaglio del suo prossimo progetto tecnico, pur sapendo che le cifre attuali saranno difficilmente replicabili altrove.

«È chiaro che difficilmente può puntare allo stipendio che ha lui alla Juve, 12 milioni netti difficilmente li prenderà. Però è chiaro che non ha una fretta smodata e non accetta la prima offerta che arriva» ha spiegato Guidi, sottolineando come il giocatore stia mettendo al primo posto la partecipazione alla Champions League e la solidità della nuova destinazione.

Mercato Milan, la concorrenza internazionale e il fattore Allegri

Nonostante l’interesse del club rossonero sia concreto e supportato dalla stima reciproca con Massimiliano Allegri, la strada che porta a Vlahovic è tutt’altro che in discesa. Il fascino dei primi cinque campionati europei resta la priorità per il classe 2000, ma lo scenario di un trasferimento a parametro zero attira inevitabilmente i giganti del continente. Il Milan dovrà muoversi con anticipo per evitare che club con una potenza di fuoco economica superiore possano inserirsi e sbaragliare la concorrenza.

«Il Milan è un interesse che secondo me c’è però sai quando un giocatore è a zero possono sempre cambiare gli scenari. Il Barcellona se entrasse seriamente sarebbe un ostacolo per il Milan» ha avvertito la firma della Gazzetta. La partita per assicurarsi uno dei centravanti più forti della Serie A è dunque appena iniziata, e passerà necessariamente dalla capacità del DS Tare di presentare un piano vincente che compensi il probabile sacrificio economico sull’ingaggio che il giocatore dovrà accettare.